Inzaghi racconta la sua crescita: «La sto vivendo molto bene! Ora vogliamo proseguire portando soddisfazione alla gente dell'Inter…»

di Redazionela sua: «La sto! Oradell’Inter.» Le parole del tecnico nerazzurroIntervistato dai microfoni ufficiali FIFA, con le parole trasmesse da Dazn, il tecnico dell’Inter, Simone, ha parlato cosi:ALL’INTER- «L’ho vissuta, questi quattro anni sono statiimpegnativi ma sono contento che la squadra sia cresciuta giorno dopo giorno: ho la fortuna di avere giocatoriprofessionali che seguono sempre me e lo staff. Siamo partiti in un determinato modo vincendo titoli nazionali, poi è arrivata la finale di Istanbul, che è stato un grandissimo motivo d’orgoglio in cui potevamo ottenere di più ma eravamo di fronte al City. Poi è arrivata la Seconda Stella edando grandeal club e