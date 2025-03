Inter-news.it - Inzaghi: «Mondiale per Club un orgoglio per l’Inter! Saremo pronti»

è tra i protagonisti insieme a Nicolò Barella e Lautaro Martinez di un’intervista realizzata da DAZN in collaborazione con FIFA riguardo ilperche si giocherà tra giugno e luglio. Il tecnico nerazzurro dopo aver parlato di basket ed NBA, è ambizioso e punta a fare bene anche in questa competizione. GRANDEparteciperà alla più grande competizione perorganizzata dalla FIFA, questo il parere del mister Simone: «Far parte delpersarà una piccola Olimpiade del calcio. C’è un grandissimoda parte nostra, sappiamo che non è stato semplice arrivarci, per questo percorso che abbiamo fatto negli anni in Champions League. Trentadue squadre, cinque continenti diversi: sarà qualcosa di nuovo per tutti. Sapevamo di questa competizione già all’inizio della stagione e abbiamo fatto in modo di fare una preparazione più approfondita per arrivare a questo appuntamento