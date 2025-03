Internews24.com - Inzaghi: «Essere al Mondiale per Club è una grandissima emozione! L’Inter ambisce al massimo, e sulla mia crescita in nerazzurro…»

Intervistato dai microfoni ufficiali FIFA, con le parole trasmesse da Dazn, il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato cosi in vista del Mondiale per Club.

INZAGHI SUL MONDIALE PER CLUB – «Senz'altro è una grandissima emozione far parte del Mondiale per Club, sarà una piccola Olimpiade del calcio: c'è un grandissimo orgoglio da parte nostra. Non è stato semplice arrivarci per questo percorso che abbiamo fatto negli anni in Champions, cercheremo di arrivarci al meglio. Sono 32 squadre e 5 continenti diversi, sarà qualcosa di nuovo per tutti: sapevamo di questa competizione ad inizio stagione, abbiamo fatto in modo di fare una preparazione più approfondita per arrivare all'appuntamento pronti per portare il nome dell'Inter in giro per il mondo.