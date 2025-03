Inter-news.it - Inzaghi e le nuove voci. L’Inter è molto chiara: nessun cambiamento!

Simonehanno ottenuto tante soddisfazioni insieme, crescendo progressivamente e inesorabilmente. Il futuro non è denso di incertezze, a differenza di quanto comunicano alcuni.IL PUNTO – Simoneha dato tantissimo al, sua attuale squadra, ricevendo altrettanto in cambio. Grazie alle sue virtù di gioco e ai valori da lui trasmessi ai calciatori, infatti, il tecnico piacentino ha consentito alla squadra nerazzurra di raggiungere semprevette, acquisendo progressivamente la consapevolezza della propria forza e delle potenzialità da poter esprimere sul rettangolo di gioco. Al contempo, l’ex Lazio ha ricevuto dai meneghini gli strumenti per affermarsi come allenatore top a livello internazionale. Compiendo un salto di qualità importante, soprattutto, sul piano comunicativo.