Panorama.it - Investimenti a prova di Trump: ecco come

Leggi su Panorama.it

E’ il fluido magico che fa funzionare i mercati, l’imperscrutabile carburante delle Borse. E quando manca, il motore s’inceppa e i titoli vanno giù. È la fiducia a tenere in piedi il castello della finanza e del risparmio. E con i suoi tira e molla sui dazi e gli attacchi ai partner commerciali, Donaldha sparso massicce dosi di incertezza negli ingranaggi di Wall Street. Dai massimi del 19 febbraio ai minimi del 13 marzo, l’indice S&P della Borsa americana ha perso più del 10 per cento, per poi imboccare un accidentato saliscendi dominato dalla volatilità.Così i consumatori statunitensi stringono la cinghia, visto che si erano riempiti le tasche di azioni che ora valgono di meno (secondo la banca JP Morgan nella settimana precedente al 5 febbraio ne avevano acquistato per ben 12 miliardi di dollari, un record storico).