Investe e uccide ragazza di 20 anni poi fugge | arrestato Guidava ubriaco e con un piede ingessato

Lurago Marinone (Como), 29 marzo 2025 – È stato rintracciato epoco dopo che, con la sua auto, ha travolto e ucciso N.F. , classe 2004 e residente a Vertemate con Minoprio (Como). L’arresto Si tratta di V.C. alla guida di una Volkswagen Golf, classe 1982. L’uomo rientrava a casa dopo una serata in compagnia di amici econ un tasso alcolemico alto, peraltro con ildestro. La vittima La giovane viaggiava con il suo fidanzato in località Lurago Marinone. I due hanno urtato con l’auto un animale selvatico e hanno accostato per constatare i d, ma la Golf guidata da C. ha travolto ladavanti agli occhi del fidanzato, trascinandola per circa 50 metri. Laè morta poco dopo, all’ospedale Sant’Anna di Como dove è arrivata in codice rosso. L’uomo, invece, si è dato alla fuga.