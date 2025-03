Ilrestodelcarlino.it - Intossicati in gita, il racconto: “Ambulanze in hotel, sono state ore d’ansia. Colpa di un batterio”

Macerata, 29 marzo 2025 – “La scuola ci ha tenuto costantemente aggiornati e ha saputo gestire in maniera l’emergenza, come pure l’Ast. Ma è normale che finché i ragazzi non abbiamo rivisto i ragazzi siamo stati preoccupati”. Il padre di un ragazzo di 17 anni, tra gli studenti rimastidurante la, racconta la spiacevole esperienza. Per un totale di circa 75 persone, autisti inclusi. “Mercoledì mattina, ovvero il primo giorno del viaggio di istruzione, hanno visitato Pompei e le grotte di Pertosa, dove sifermati a pranzo in un ristorante – spiega –. Poi la stessa sera, poco dopo aver cenato, in albergo, hanno iniziato tutti a stare male: vomito, diarrea, sforzi, crampi allo stomaco. Dalle 21 alle 5. Il personale medico si è recato inper visitare studenti e docenti sul posto e sottoporli alle prime cure.