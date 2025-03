Oasport.it - Intercettazioni sessiste al Presidente della Federginnastica. Maccarani: “Queste persone perbene mi hanno fatto la predica…”

Leggi su Oasport.it

Non c’è pace per la ginnastica ritmica italiana. Nei giorni scorsi era stata sollevata dal suo incarico la direttrice tecnica Emanuela, provocando la dura reazione da parte delle Farfalle, che attualmente non si stanno allenando. Oggi la Gazzetta dello Sport ha reso nota una intercettazione, risalente al 16 novembre 2022, disposta dai Carabinieri di Monza e che vede coinvolti Gherardo Tecchi ed Andrea Facci, ovvero l’ex-federale e quello attualmente in carica.L’antenasce dalle denunce di poche settimane prima da parte di Anna Basta e Nina Corradini per i presunti maltrattamenti subiti presso l’Accademia Internazionale di Desio. Successivamente un’altra ginnasta, Ginevra Parrini, aveva ribadito le stesse accuse nel corso di un programma televisivo.Nella conversazione telefonica tra Tecchi e Facci si discute appunto dei fatti in questione, e dal contenuto emergono frasi: “La Parrini non è mai stata una farfalla! – spiegava Tecchi a Facci -, la Parrini ha20 giorni di allenamento poi più niente nemmeno con la Nazionale maggiore! È una bella fi.