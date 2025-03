Internews24.com - Inter Udinese, riecco Dimarco! Le probabili scelte per il match

di Redazione! Leper il, in programma domani alle 18 a San SiroEcco quanto riportato dal sito ufficiale di Gianluca Di Marzio per quanto riguarda ledell’per ilin programma domani contro l’– «Pochi dubbi per Simone Inzaghi anche a causa delle indisponibilità fisiche di Lautaro Martinez, Dumfries e Zielinski, oltre che della squalifica di Bastoni. In porta confermato Sommer alle spalle del terzetto Pavard, Acerbi, Carlos Augusto, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Bisseck. Sulle corsie esterne tornano a disposizione e dal 1? Darmian a destra,a sinistra. Centrocampo titolare composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Accanto al recuperato Thuram si giocano un posto Correa (favorito) e Arnautovic.