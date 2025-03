Inter-news.it - Inter-Udinese, probabile formazione: il sostituto di Thauvin – TS

L’è la prima avversaria dell’post sosta per le nazionali. Fuori sia Sanchez cheper Runjaic. Ecco, secondo ladidi Tuttosport, chi dovrebbe sostituire il francese.LE ULTIME – Domani alle 18 l’ospiterà l’a San Siro nel match valido per la trentesima giornata di campionato. L’allenatore dei friulani Kosta Runjaic dovrà fare a meno sia di Alexis Sanchez, che di Florian. Quindi, il peso offensivo dell’sarà tutto a carico di Lorenzo Lucca, che insieme a Jaka Bijol, è uno dei due giocatori della scuderia di Pozzo finiti nel mirino dell’. I nerazzurri dovranno comunque fare molta attenzione. La prima partita dopo la sosta per le nazionali nasconde sempre delle insidie e Inzaghi non avrà a disposizione tre pezzi da novanta come Alessandro Bastoni (squalificato), Denzel Dumfries e Lautaro Martinez.