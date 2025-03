Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi scioglie gli ultimi dubbi: ecco la scelta in attacco

di Redazionechi affiancherà Marcus Thuram in: le scelte di SimoneNella partita di campionato contro l’, prevista per domenica 30 marzo a San Siro, Simonesi trova a dover affrontare diverse assenze significative nella sua formazione. A causa di infortuni e squalifiche, il tecnico dell’non potrà contare su elementi chiave come Lautaro Martinez, Dumfries, Bastoni e Zielinski.In questo contesto, l’allenatore nerazzurro ha già fatto la suaper quanto riguarda il partner d’da affiancare a Thuram. Secondo quanto riportato da diverse fonti, tra cui Sky Sport, sarà Joaquin Correa a schierarsi al fianco del francese. L’argentino numero undici dell’si presenta come l’opzione più fresca e pronta, anche perché durante la sosta per le Nazionali è rimasto ad allenarsi ad Appiano Gentile.