Internews24.com - Inter Udinese, Inzaghi prova Arnautovic e Frattesi alla vigilia: si apre il doppio ballottaggio!

di Redazione: siil! Le ultime in vista della sfida di domaniSky Sport annuncia due possibili cambi di formazione, un po’ a sorpresa, che potrebbe operare Simoneper, la gara di domani a San Siro valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A. Il tecnico nerazzurro, nel corso dell’allenamento odierno ad Appiano Gentile, hato nella formazione titolare sia Davideal posto di Nicolò Barella, sia Markoal posto di Joaquin Correa. Qualora i primi due dovessero realmente vincere il, sarebbe una scelta sorprendente rispetto a quelle che erano le sensazioni sulle scelte del tecnico nerazzurro nelle scorse ore.Non è da escludere che il tecnico della beneamata possa effettuare un piccolo turnover considerando il mese di fuoco che sarà quello di aprile, a partire dgara d’andata di mercoledì prossimo per le semifinali di Coppa Italia contro il Milan.