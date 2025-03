Sololaroma.it - Inter-Udinese, il pronostico di Serie A: Inzaghi tenta la fuga, con combo e NOGOAL

30ª giornata diA ai blocchi di partenza, e oltre alla Roma di scena a Lecce, alla quale sono rivolte le maggiori attenzioni, una domenica ricca di impegniessanti ci attende alla porte. In mezzo ai due big match del turno, Atalanta-Fiorentina e Napoli-Milan, ci sonoa tenerci compagnia in orario aperitivo, alle 18:00 in un San Siro che si preannuncia pieno. C’è chi scenderà in campo per proseguire la marcia scudetto e chi per impreziosire ancor di più un stagione ottima fin qui.Grazie anche ad un Napoli dall’andamento a singhiozzo negli ultimi mesi, i nerazzurri si sono guadagnati la testa solitaria della classifica a +3 sui partenopei, e la sensazione è quella di un squadra dipiù che mai matura e consapevole della propria forza. L’incognita, rispetto ad una banda di Conte con i soli impegni diA, è il calendario: tra le sfide di campionato si inseriranno i doppi confronti con Milan in semifinale di Coppa Italia e Bayern Monaco nei quarti di Champions League, con la tenuta fisica e mentale dell’che verrà messa a dura prova.