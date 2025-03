Inter-news.it - Inter-Udinese, Dimarco porta una miscela che evoca il passato – Sky

è un match valido per la trentesima giornata di Serie A: di seguito gli ultimi aggiornamenti sulla formazione nerazzurra.IL PUNTO –rappresenta una sfida dal peso specifico primario per i nerazzurri in vista del raggiungimento dell’obiettivo scudetto. I meneghini arrivano alla sfida con un vantaggio di 3 punti sul Napoli secondo e di 6 sull’Atalanta, con la consapevolezza che battere i friulani significherebbe mettere ulteriore pressione sulle dirette concorrenti. Sui partenopei, in particolare, che saranno attesi domenica 30 marzo dal match casalingo contro il Milan., il ritorno prezioso diIL PILASTRO – Del modo in cui l’arriva alla sfida contro l’ha parlato l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, il quale si è soprattutto soffermato su un recupero: «Non c’è tempo per frenare o rallentare, tanto in Coppa Italia e Champions League quanto in Serie A.