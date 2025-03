Internews24.com - Inter Udinese, assenze importanti per Runjaic! Le ultime sugli avversari

Leggi su Internews24.com

di Redazioneper! Ledei nerazzurri per il match di domani a San SiroL’domani affronterà l’a San Siro in campionato, ma dovrà fare i conti con alcune. La più rilevante è quella di Florian Thauvin: come comunicato ieri in conferenza stampa da Kostae riportato dal Messaggero Veneto, il capitano bianconero sta ancora cercando di recuperare da un fastidio al piede destro che lo tormenta da settimane, continuando a correre per verificarne le condizioni.Mancherà anche Alexis Sanchez, che ha chiuso in anticipo la sua stagione a causa di un trauma distrattivo al soleo della gamba sinistra. Non saranno disponibili nemmeno Isaak Touré e Razvan Sava.Leggi sunews24.com