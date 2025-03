Ilnapolista.it - Inter, protesta contro il rincaro biglietti: silenzio della curva Nord per i primi 20 minuti di ogni gara

Ladell’(ora “Secondo Anello Verde”) ha diffuso un comunicatoildei prezzi deidel club ele forme definite di “repressione” subite dopo l’inchiesta che l’ha vista protagonista insieme al Milan.Da questa giornata di campionato, in cui l’sfiderà l’Udinese, il settore rimarrà inper 20.Ladell’Nella nota si legge:“Sono passati mesi dalle vicende che hanno duramente colpito la nostra. Mesi in cui ci siamo riorganizzati per preservare la storia di un movimento ultras nato oltre 55 anni fa. Mesi in cui abbiamo stretto i denti, proseguendo il nostro cammino divincolandoci tra repressione e divieti folli. Mesi in cui ci siamo fatti in quattro per riuscire a seguire l’in trasferta. Mesi in cui ci è stato vietato di esporre in transenna qualsiasi tipo di striscione, anche i più banali.