Inter l’obiettivo esce allo scoperto | messaggio chiaro ai nerazzurri

Il grande obiettivo deiha parlato apertamente della possibilità di indossare la casacca dei meneghini L’è l’unica squadra in Serie A che arrivati ad inizio aprile può ancora giocarsi tutti gli obiettivi fissati ad inizio stagione. Certo, la Supercoppa Italiana è scivolata via a gennaio, lasciando un po’ di amaro in bocca considerando le dinamiche, ma idi Simone Inzaghi tengono il piede ben saldo sull’acceleratore.ai(Lapresse) – rompipne.itSerie A, Coppa Italia e Champions League: tre competizioni, tre sogni ancora vivi e con il destino tra le proprie mani. In campionato, l’guarda tutti dall’alto con tre punti di vantaggio sul Napoli. Un margine che dà fiducia, ma guai a rilassarsi: con nove giornate ancora da giocare, ogni passo falso potrebbe costare caro, in particolar modo se dall’altra parte c’è Antonio Conte.