Rompipallone.it - Inter, i tifosi hanno perso la pazienza: partirà la protesta!

Leggi su Rompipallone.it

La Curva Nord ha alzato di nuovo la voce: queste due situazionifatto infuriare idel club nerazzurroSe l’in campo non ha troppi problemi, a parte gli infortuni, icomunque indetto una forte. Come detto, nel rettangolo verde tutto sta andando secondo i piani: a parte la Supercoppa Italiana persa, i meneghini stanno seguendo la linea guida di inizio stagione., ilala! (Lapresse) – rompipallone.itIn campionato i nerazzurri sono primi a +3 dal Napoli secondo a nove partite dal termine della Serie A mentre in Coppa Italia c’è da superare l’ostacolo Milan nel doppio derby in semifinale per poi scendere eventualmente in campo da favoriti sulla carta contro Bologna o Empoli.Per ultima ma non per importanza, anzi, la Champions League contro il Bayern Monaco: la massima competizione europea è da considerare un obiettivo dell’