Tvplay.it - Inter e Juventus beffate, salta tutto: c’è l’accordo, va in Arabia

L’e laseguono un attaccante ma il colpo è destinato a non concretizzarsi. Il centravanti, salvo sorprese, andrà in.Entrambe in estate, a prescindere da quello che sarà il piazzamento finale in campionato, provvederanno a rifondare i rispettivi reparti avanzati. Studiano la rivoluzione lae l’, intenzionate a ricoprire un ruolo di primo piano durante la prossima sessione del mercato e ad acquistare nuovi elementi offensivi di comprovata qualità. Un processo di restyling che passerà attraverso l’addio di vari componenti dell’attuale gruppo ritenuti, dalle due società, a fine corsa e non più imprescindibili.: c’è, va in(LaPresse) TvPlay.itI bianconeri, al termine dell’attuale annata, si separeranno ad esempio da Arek Milik e da Dusan Vlahovic.