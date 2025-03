Lapresse.it - Intelligenza Artificiale, Forbes lancia il primo tg interamente fatto con l’AI

Italia, in collaborazione con Cogitg AI,ilTG realizzatocon l’. È ancora in una fase sperimentale e quello che si può vedere sul sito.it è, appunto, un esempio materiale di quello che è possibile fare con le nuove tecnologie. Ma presto, con il lancio del nuovo sito che avrà una forte implementazione dell’utilizzo dell’, ilTG che si chiameràAI News, – fanno sapere – andrà in onda con cadenze regolari e potrà essere visto ovviamente on demand gratuitamente. Si parlerà dei fatti salienti del giorno o della settimana, di tecnologia, di spazio, di esports, di economia e finanza, ma anche di arte e cultura, di giovani e di donne, di professionisti e di imprese.Il database del tg in AI diIl database da dove verranno attinte le notizie trasformate in servizi giornalistici per il video è costituito dalle notizie del sito, una mole di oltre 4mila articoli ogni anno sfornati a un ritmo quotidiano, senza contare poi i podcast, i video, le infografiche, i social.