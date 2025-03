Iñigo Pérez | Siamo stati in grado di capire cosa richiedeva la festa

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-29 22:36:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico!allenatore di Ray Vallecanoha sottolineato che la sua squadra era indi farlo Comprendi il resto “ciò che laha richiesto” Ed era soddisfatto del 40 punti ottenuti Perché li lascia “molto vicini al primo obiettivo”.Il Navarro ha spiegato dopo aver superato Alavés in una conferenza stampa, che il duello aveva “Due prime parti diverse” E si è pentito che nella metà iniziale, nonostante sia andato avanti Non erano “all’altezza emotiva che il giocoe questo tipo di scenari. “Ho capito Se gli Alavé avessero messo la penalità Il gioco sarebbe cambiato e celebrato che la squadra ha cambiato queste sensazioni nel tempo meteoanche se ha confessato di temersi perché il gioco poteva eguagliare e persino il suo rivale avrebbe potuto superarlo.