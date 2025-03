Lettera43.it - Ingv, Fabio Florindo nominato presidente

è statonuovodell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, subentrando a Carlo Doglioni. L’annuncio è stato dato dall’ente stesso, in seguito alla nomina ufficiale da parte della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini., con una carriera di rilievo internazionale e un PhD in Geofisica conseguito all’Università di Southampton, ha dichiarato: «Il mio impegno sarà quello di rafforzare l’con azioni concrete che ne consolidino il ruolo di eccellenza scientifica a livello globale». Tra gli obiettivi principali del suo mandato figura «il potenziamento delle reti di monitoraggio, con l’adozione di tecnologie all’avanguardia per una risposta sempre più tempestiva ai rischi naturali».La carriera diL’ha sottolineato la «comprovata leadership scientifica» di, ricordando il suo ruolo come Dirigente di Ricerca all’interno dell’ente e la partecipazione a importanti progetti internazionali, tra cui il progetto Andrill.