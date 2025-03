Rompipallone.it - Infortunio Juve, brutto colpo per Gatti: i tempi di recupero

Federicoè stato sostituito nel primo tempo della partita trae Genoa: ansia, ecco i possibilidiLa magia di Yildiz ha già illuminato l’Allianz Stadium nel tardo pomeriggio di oggi. Il turco ha segnato un gol stupendo che ha sbloccato una serata delicata per la, dopo l’avvicendamento in panchina tra Thiago Motta e Igor Tudor. L’ex difensore ha portato subito diverse novità sotto il profilo del gioco e anche una determinazione importante nei ragazzi in campo.Dopo l’esonero dell’ex Bologna e le due durissime sconfitte contro Atalanta e Fiorentina, c’era bisogno di un segnale. Se il fantasista turco ruberà tutte le prime pagine grazie al suo gran gol, un trafiletto lo merita anche Federico. Il difensore centrale è stato costretto a uscire perdurante il primo tempo.