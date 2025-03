Internews24.com - Infortunio Davies, la Federcalcio canadese si difende dalle accuse del Bayern Monaco: «Protocolli seguiti correttamente!»

Continua a tener banco in casa Inter il tema riguardante l'infortunio di Alphonso Davies rimediato nel corso dell'ultima sosta nazionali col Canada. Diverse le polemiche e le accuse lanciate dal Bayern Monaco alla Federcalcio canadese per la decisione di mandare in campo l'esterno nonostante non fosse al meglio dal punto di vista fisico. Il calciatore ha rimediato la rottura del legamento crociato che gli farà saltare tutto il resto della stagione (compresa la doppia sfida contro i nerazzurri ai Quarti di Finale di Champions League). Intervistato dal The Athletic, Paulo Senra, portavoce del Canada Soccer risponde per le rime alle accuse lanciate dai bavaresi.