Infortunio Coman prima di Bayern Monaco-Inter Il punto

Kingsleyha dovuto rinunciare al match trae St.Pauli, vinto dai bavaresi per 3-2, sollevando dei dubbi sulla sua presenza nella sfida di Champions League contro l’.LA SITUAZIONE – Kingsleynon è stato nemmeno in panchina nell’impegno di Bundesliga delcontro il St.Pauli. Il problema al piede sinistro, che ha impedito al francese di prendere parte alla sfida, poi vinta per 3-2 dai bavaresi, fa preoccupare la sua compagine anche in vista dei prossimi impegni. In particolare, l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’, in programma l’8 aprile all’Allianz Arena.in dubbio per i prossimi impegni: parla il suo tecnico KompanyLE DICHIARAZIONI – A proposito delle condizioni di Koman, l’allenatore delKompany ha parlato nella conferenza stampa seguente al match vinto contro il St.