Lanazione.it - ’Inforca’ ma il giudice non lo vede. Si autodenuncia e vince di onestà

Un gesto di grande sportività. E’ quello che ha visto protagonista un giovane atleta dello Sci club Sestriere. Michele Vivalda mercoledì stava gareggiando alle fasi finali nazionali dell’edizione numero 43 del Pinocchio sugli sci, che si sta svolgendo sulle piste dell’Abetone quando si è accorto di aver inforcato. Un errore che lo avrebbe dovuto portare alla squalifica, ma che, complice le difficili condizioni meteo, non è stato visto daldi porta. Una volta arrivato al traguardo, peraltro col miglior tempo della categoria, il giovane atleta si è consultato col suo allenatore e si è ‘to’ alla giuria di gara, segnalando la propria squalifica. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che nella giornata di giovedì al presidente dello Sci club Sestriere è arrivata una lettera a firma del presidente della Fisi Flavio Roda proprio per esprimere apprezzamento per quanto avvenuto.