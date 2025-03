Secoloditalia.it - Inferno sull’Aurelia: fuoco, spari e urla nell’assalto al portavalori. Le voci dei rapinatori: “Via, viaaa!” (video)

Nel, tra glie le fiamme, si sentono anche le, in dialetto, forse romanesco, dei. “Andiamo, andiamo!”, “Tutti ci siamo? Aò!”. Le immagini della rapina a un furgone, sono state pubblicate sui social dal presidente della regione Toscana Eugenio Giani: la rapina, spettacolare, è avvenuta ieri pomeriggio in carreggiata sud, poco dopo l’uscita di San Vincenzo (Livorno). A fermare il convoglio in movimento speronando uno dei due furgoni, poi ostacolando l’altro, quindi minacciando i vigilantes, sono state almeno tre auto. Ino frasi in un dialetto italiano mentre caricano quello che sembra il bottino su una vettura grigia, poi usata per la fuga. Un’altra vettura di colore scuro, con almeno un complice, arriva da dietro suonando il clacson e raccogliendo alcuni di loro.