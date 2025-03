Ilnapolista.it - Infantino è una maschera: parla di un “un miliardo” di dollari e nessuno che si chiede da dove vengano (Guardian)

Leggi su Ilnapolista.it

È stata una settimana impegnativa per. Il lancio dell’ultima campagna di marketing della Fifa per il Mondiale per Club l’ha riportato prepotentemente ovunque. Ora siamo nel periodo di vendita aggressiva dell’evento, esi è presentato sul canale della Fifa per offrire alcuni dettagli sul montepremi del Mondiale. La descrizione che ne fa Barney Ronay sulè meravigliosa:“Ci vuole un po’ prima che la voce emerga dalla foschia di sottofondo, una nebbia di musica elettronica genericamente ritmica, il tipo di musica che trasmette un confortante senso di morte, la musica d’attesa della clinica per l’eutanasia dei dirigenti. Infine la voce emerge, sussurrando attraverso le tue cuffie in quel familiare tono europeo ricco e riverente, come se tisse il sole. Questa è una voce che dice: sono qui per comandare.