Tpi.it - Indovina chi viene a cena: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 29 marzo su Rai 3

chie ospiti, 292025, Rai 3Questa sera, sabato 292025, alle ore 21 su Rai 3 va in ondachi, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente esicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte ledi stasera.Dall’Italia al Marocco fino agli Stati Uniti, Sabrina Giannini e la sua squadra tornano ad occuparsi di pesticidi, ma anche di coloro che lottano per cambiare il sistema. Come i cittadini di Malles che, da anni, si battono per vivere in un comune libero dai veleni usati nell’agricoltura convenzionale. Senza dimenticare chi ha trovato un’alternativa per bypassare la grande distribuzione e fornire direttamente ai consumatori frutta e verdura biologica.