Indagine anche sulla Disney, verifiche sulle pratiche di diversità e inclusione

Nuovo capitolo nella sfida lanciata dall’amministrazione Trump alle politiche per il rispetto delle. La Commissione Federale per le Comunicazioni degli Stati Uniti (Fcc) ha annunciato l’apertura di un’didella. In una lettera inviata ieri all’azienda e alla sua divisione Abc News, il presidente della Fcc, Brendan Carr, ha reso noto che è stata avviata un’inchiesta per verificare se la società stia promuovendo la“in un modo che non rispetta” le normative governative. Un portavoce diha dichiarato che l’azienda sta esaminando la lettera e ha aggiunto: “Non vediamo l’ora di collaborare con la commissione per rispondere alle sue domande”.L’– che ha prodotto l’action movie con la Sirenetta di colore e Biancaneve “latina” – si inserisce in una più ampia campagna dell’amministrazione Trump contro le iniziative di, equità e(Dei), che sta avendo ripercussionial di fuori degli Stati Uniti.