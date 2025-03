Ilrestodelcarlino.it - Incubo rapine sui treni, preso un ragazzino di 14 anni

Bologna, 29 marzo 2025 – E’ un quattordicenne – almeno secondo le indagini portate a termine dalla polizia – ilritenuto responsabile (assieme a una serie di complici, anche loro giovanissimi, che devono ancora essere identificati) di una serie di violentesui. Le violente aggressioni Avrebbe finalmente un volto, ilche ha messo a segno una serie di aggressioni molto violente che iniziavano con l’uso dello spray al peperoncino contro le vittime, individuate a caso nelle stazioni ferroviarie o a bordo diin viaggio nella provincia. Chi è ilIl quattordicenne è stato identificato e denunciato a piede libero: di origine straniera, è residente in provincia. L'inchiesta della squadra di polizia giudiziaria della Polfer è scattata a seguito dell'ennesimo episodio, caratterizzato dallo stesso un modus operandi: l'utilizzo di spray al peperoncino per neutralizzare le vittime, per poi sottrarre loro denaro e telefoni cellulari.