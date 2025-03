Ilrestodelcarlino.it - Incubo infinito, un’altra scolaresca intossicata in gita: 15 alunni in ospedale

Macerata, 28 marzo 2025 –in. Anche in questo caso il viaggio era a Paestum, in Campania. Neanche il tempo di far rientrare tutti i ragazzi dell’istituto “Enrico Mattei” di Recanati, che arriva un nuovo presunto episodio di intossicazione. In questo caso i protagonisti della disavventura non sono dei ragazzi di scuole superiori, ma glidelle scuole medie “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto. L’emergenza è scattata nella serata di oggi, quando su un pullman di rientro dalla Campania con cinquanta persone a bordo tra ragazzini e accompagnatori, si sono verificati i primi malesseri. In particolare, stando a quanto è stato ricostruito, sarebbero una quindicina gliche hanno accusato i classici sintomi dell’intossicazione, a partire da diarrea e vomito.