Lanazione.it - Incubo attese al Pronto Soccorso “Poche risorse, ma sono angeli“

Leggi su Lanazione.it

“La sanità pubblica italiana attraversa un periodo difficile, ospedali e personale medicocostretti a fronteggiare situazioni critiche consempre più scarse. Ma dietro ai dati e alle promesse politiche, cipersone che soffrono, si sentono trascurate o dimenticate, come ho potuto sperimentare al San Luca“. E di qui inizia il racconto-testimonianza di una conosciuta insegnante di scuola superiore, la professoressa Smedile. “Ore 17.30,all’ospedale per mio padre. Dopo un intervento tempestivo che include monitoraggio, elettrocardiogramma e prelievo del sangue, mi trovo ad affrontare la realtà del, un ambiente fatto dainterminabili“. “In corridoio un uomo vittima di un incidente in bicicletta, rottura di otto costole e clavicola frantumata. Nonostante i suoi lamenti disperati, e la richiesta continua di aiuto avrà bisogno di sei ore per poter ricevere le cure necessarie.