Lanazione.it - «Incontro al Cas di Palazzo del Pero per condividere le tante iniziative fatte»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 29 marzo 2025 – Tanti: “al Cas didelperle” “Dalla valorizzazione della scuola all’impegno per ledi comunità fino alla sicurezza: sudelè forte l’attenzione della Amministrazione anche grazie al lavoro del consigliere Lucci” “E’ stato molto positivo incontrare i cittadini didelal centro di aggregazione sociale econ loro le molteche stanno facendo per fare sempre di più dei centri di aggregazione sociale dei luoghi di comunità, di prossimità e di collegamento con l’Amministrazione comunale. In particolare questa realtà è molto attiva nell’ambito culturale e anche in progetti dedicati ai bambini e alle persone anziane proprio per sottolineare il valore dello scambio intergenerazionale e anche della collaborazione tra cittadini che condividono insieme la vita di un paese.