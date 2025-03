Ilgiorno.it - Incidente a Rodegno, anziano perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero: è morto sul colpo

Brescia – Un uomo di 82 anni èdopo essersito in automobileuna Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. L’è avvenuto intorno a mezzogiorno, mentre il pensionato percorreva in via Giacomo Leopardi: per cause ancora da accertare, l’ottantaduenne ha perso ildel mezzo ed è finito fuori strada. Soccorsi vani Sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza, un’automedica e attivato l’elisoccorso. Purtroppo, all’arrivo dei mezzi il personale di soccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso. In via Leopardi sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia, che dovranno ricostruire la dinamica dello schianto.mortale a Rodengo Saiano Brescia 29 marzo 2025. Only Crew Nelson Hasanpapaj Fotolive Cinque incidenti mortali in poche ore Questo è il quintomortale avvenuto in poche ore in Lombardia.