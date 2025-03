Ilgiorno.it - Incidente a Dresano, si schianta con la moto: morto 36enne

(Milano), 29 marzo 2025 – Tragedia nella notte in provincia di Milano. Un uomo di 36 anni ènella notte tra venerdì e sabato, poco prima delle 2 a, piccolo comune di 3mila abitanti in provincia di Milano, sul confine con la provincia di Lodi. Stando alle prime informazioni il giovane si trovava in sella alla sua, una Ktm, che è finita contro un ostacolo alla periferia del paese, per cause ancora in corso di accertamento. L’allarme in piena notte L’allarme è scattato intorno poco prima delle due di questa notte, sabato 29 marzo 2025, all’altezza di via Gramsci. Sul posto, oltre al personale sanitario inviato da Areu Lombardia (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), che ha dato notizia del terribile schianto, sono intervenuti anche i carabinieri di San Donato, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica della tragedia.