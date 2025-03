Ilgiorno.it - Incidente a Canneto sull’Oglio, schianto frontale tra due auto: morto un 58enne

(Mantova), 29 marzo 2025 – Tragico, alle 19.30 di venerdì, sulla SP ex SS343 del comune di. A perdere la vita è stato Pierantonio Musoni, un uomo di 58 anni di Acquanegra sul Chiese, che era alla guida della sua, una Volkswagen Golf. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe tentato di sorpassare una moto senza accorgersi che dall’altra parte della strada stava arrivando un altro veicolo. L’impatto è stato particolarmente violento, e non ha lasciato scampo all’mobilista. Ferita anche la donna, una 52enne di Albignasego (Padova), che era a bordo dell’altra: è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Cremona. Su luogo dell’sono arrivati subito diversi mezzi di soccorso: un’dei carabinieri della compagnia di Viadana, i vigili del fuoco della stazione di Cremona, e le ambulanze del 118.