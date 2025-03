Tg24.sky.it - Incendio al Castello Sforzesco di Milano, nessun ferito

Un principio disi è sviluppato intorno alle 11 all'interno deldi. Le squadre dei Vigili del fuoco subito allertate hanno messo sotto controllo le fiamme scaturite un corto circuito di un trasformatore all'interno di un pannello espositore. Il fumo ha costretto i soccorritori ad evacuare le persone che in quel momento si trovavano all'interno del locale. Non si registrano feriti o persone intossicate. Dopo i controlli sono stati riaperti gli spazi museali al piano terra e il museo della Pietà Rondanini, il Museo degli Strumenti Musicali e i gli spazi dei musei affacciati sul cortile della Rocchetta. Il primo piano, spiegano i vigili del fuoco, rimarrà chiuso fino alla messa in sicurezza mentre l'area intorno allo storico edificio è da poco tornata fruibile ai visitatori.