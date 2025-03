Thesocialpost.it - Incendio al castello Sforzesco a Milano, evacuati visitatori

Leggi su Thesocialpost.it

Principio dialdiIntorno alle 11 del mattino, un principio diha interessato una sala deldi. Le fiamme si sarebbero sviluppate a causa di un trasformatore contenuto in un pannello espositore, generando una densa coltre di fumo.Intervento dei vigili del fuoco ed evacuazioneLe squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente, riuscendo a mettere sotto controllo le fiamme. Per precauzione, tutte le persone presenti nella sala sono state evacuate. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati.chiuso al pubblico per sicurezzaAttualmente ilè interdetto al pubblico per permettere ai soccorritori di completare le operazioni di bonifica e mettere in sicurezza l’area interessata dall’