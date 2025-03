Iodonna.it - In questa era in cui dobbiamo prenderci cura del pianeta, mi sentirei più tranquillo se il potere fosse in mano alle donne

Mia figlia mi dice che devo smettere di scrivere che lesono meglio degli uomini. Dice che lesono semplicemente persone, con i loro pregi e i loro difetti, ed è sessismo anche considerarle superiori e di conseguenza attendersi da loro di più. Molto probabilmente ha ragione lei. A conferma della superiorità delle. Scherzo. Ma non troppo. Per l’8 marzo il Nobel celebra leche hanno lasciato un segno nel mondo X Leggi anche › Lein politica e i vantaggi dellafemminile Premessa: al mondo ci sono circa 4 miliardi die circa 4 miliardi di uomini (lesono di più perché in media vivono più a lungo).