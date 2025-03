Lanazione.it - In lockdown senza mascherina, accerchiata dagli agenti: dopo 5 anni assolta la donna del video virale

Firenze, 29 marzo 2025 –instava portando a passeggio il cane. Fu bloccatadella polizia municipale, non fornì indicazioni sulla propria identità, e per lei scattò la denuncia. Ora il tribunale di Firenze ha assolto per non aver commesso il fatto la, 55fiorentina, accusata di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuti di indicazioni sulla propria identità. "La sentenza ha restituito l'onore alla signora - dicono gli avvocati Polacco e Mossuto -. Nonostante l'ostilità di parte della Pubblica amministrazione, nei confronti dei propri cittadini, esiste ancora la giustizia così come descritta nella Costituzione Italiana". Laaveva denunciato i vigili, ma il procedimento è stato poi archiviato, ma ora è pronta a chiedere il risarcimento din sede civile.