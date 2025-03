Gqitalia.it - In amore vince chi ride, anche secondo la scienza

Leggi su Gqitalia.it

re fa bene, e non solo alla salute. Non è esagerato dire, infatti, rivisitando un noto detto, cheinchi. Una percezione, questa, che negli ultimi anni è stata confermata da diversi studi psicologici e neuroscientifici che hannochiarito che non tutti i tipi di umorismo fanno breccia nel partner.Che cos’è l’umorismo per laPer quanto lo associamo a qualcosa di frivolo, l’umorismo è in realtà un fenomeno piuttosto complesso e influenzato da diversi elementi, fra cui quelli culturali. Un concetto piuttosto evidente se pensiamo allo humor inglese, che per molti è tutt’altro che divertente.Due psicologi, Rod Martin e Thomas Ford, lo hanno definito come «tutto ciò che le persone dicono o fanno che gli altri percepiscono come divertente e che tende a farlire, così come i processi mentali che vanno a creare e percepire tale sti­molo divertente ela risposta emotiva di allegria coinvolta nel godimento dello stesso».