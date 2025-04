Agi.it - In Albania i migranti dei Cpr dall'Italia Per le opposizioni è "disumano"

AGI - Inei Centri di permanenza per i rimpatri potranno essere trasferitianche nel Cpr costruito a Gjader in. Lo prevede il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri che contiene misure urgenti per "il contrasto dell'immigrazione irregolare". Così, in attesa della pronuncia della Corte europea di giustizia sui Paesi sicuri - e senza rinunciare al progetto di hub per la procedura accelerata di frontiera - il governo rilancia e punta a rendere subito operativi i centri (nati dopo l'accordo tra Roma e Tirana) ancora vuoti dopo i 'no' al trattenimento deiarrivato dai tribunalini. Critiche delleIl decreto 'compatta' il coro delleche attaccano: "un'azione disumana e inutile, il Cpr più costoso della storia, una bufala, uno spot pagato daglini", le critiche del centrosinistra.