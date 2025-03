Secoloditalia.it - Imprese al verde per colpa delle eco-tasse: una gabella da 21 miliardi l’anno

Tra gli effetti nefastieco-contribuiscono sicuramente a lasciare alalcune. È quanto scrive l’Ufficio Studi della Cgia in un report. Lo Anche se il governo è riuscito a mettere una ‘toppa’ all’ultimo momento, dall’inizio del prossimo anno tutte leprivate dovranno aver stipulato la polizza catastrofale, sebbene ogni anno queste realtà paghino allo Stato e alle sue articolazioni periferiche ben 21di euro di imposte ambientali. Ancorché la destinazione d’uso di queste risorse non sia vincolata, una parte di questi soldi potrebbe essere utilizzata per la pulizia dell’alveo dei fiumi, per la manutenzione degli argini erive, per la realizzazione dei bacini di laminazione e/o le casse di espansione. Interventi che dovrebbero prevenire/mitigare molti eventi calamitosi che non siamo in grado evitare.