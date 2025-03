Oasport.it - IMPRESA NOVARA! Cancella l’imbattibilità di Conegliano con un secco 3-0 e riapre la semifinale scudetto

ha firmato un’che resterà negli annali della pallavolo italiana, infliggendo una sonora sconfitta adopo addirittura 50 vittorie consecutive. La corazzata veneta non perdeva un incontro addirittura dal 17 aprile 2024, quando si dovette inchinare al cospetto di Scandicci al tie-break della gara-1 della finale. Le Campionese d’Italia, d’Europa e del mondo sono state bloccate con il massimo scarto dalle piemontesi nella gara-2 delladei playoff che assegnano il tricolore e così la serie al meglio dei cinque incontri è in perfetta parità (1-1).Le ragazze di coach Lorenzo Bernardi avevano già fatto soffrire le Pantere nel match di ritorno della regular season (unica squadra a costringere il sestetto di Daniele Santarelli al tie-break durante questa annata agonistica), ma poi non erano mai state in partita nel primo atto dellae sembravano non poter offrire una grande resistenza alle ribattezzate padrone del volley.