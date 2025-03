Iltempo.it - #iltempodioshø

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di sabato 29 marzo. Un governo guidato dall'Onu per organizzare le elezioni in Ucraina e avere così un presidente con cui trattare la pace. Il suggerimento lanciato ieri da Vladimir Putin non è piaciuto alla Casa Bianca. Tanto che il Cremlino è poi dovuto tornare indietro: «È soltanto una delle opzioni» e non è stata sollevata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il mandato di Volodymyr Zelensky alla guida dell'Ucraina è scaduto lo scorso maggio e Putin ha più volte sottolineato che il presidente «scaduto» non ha più legittimità a trattare per il cessate-il-fuoco. Ma, secondo la costituzione ucraina, non si possono indire elezioni mentre è in vigore la legge marziale. Legge che è stata proclamata subito dopo l'invasione russa del 24 febbraio 2022.