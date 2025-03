Ilgiorno.it - Ilaria e Marika, gemelle speciali dal ‘sangue raro’ scoperto per caso

Chiavenna (Sondrio) – Un legame davvero unico quello delle sorelle chiavennascheFascendini, prima di tutto perché sonoe poi perché il loro sangue appartiene a un fenotipo estremamente raro, che in Europa hanno solo cinque persone su un milione. La scoperta del tutto casuale è stata approfondita dall’equipe disti di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Milano, dove è attiva una Banca del sangue raro unica in Italia. La prima ad accorgersi che il suo sangue era ‘speciale’ è stata, grazie a un esame fatto durante la gravidanza (il test di Coombs indiretto), previsto di routine nel primo trimestre di gestazione per identificare lo sviluppo da parte della futura mamma di anticorpi eritrocitari che potrebbero mettere in pericolo di vita il nascituro.