Ilfattoquotidiano.it - Il video sul kit di sopravvivenza è virale sui social: ottima mossa tecnica, ma pessima a livello etico

di Marco Marangio“Ecco il mio kit di“. Con questa dichiarazione l’infodemia bellicista sulla corsa al riarmo ha raggiunto nuovi livelli, e il format è a favore di. Sì, perché la commissaria europea per la gestione delle crisi ha confezionato così bene il suo contenutoche non ha tardato a divenire. Non solo per il suo contenuto, altamente discutibile, ma anche e soprattutto per la sua scrittura, il suo montaggio, il suo “tone of voice”. Il tutto ha un comun denominatore: essere perfetto per la fruizione, quindi condivisione,.Partiamo con ordine: la sua scrittura. Ilha una durata leggermente superiore a quello che può essere definito lo standard comune di un reel. Piuttosto che durare indicativamente 30 secondi, ildella commissaria europea dura all’incirca 1 minuto e 30 secondi.