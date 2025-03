Liberoquotidiano.it - Il trucco a Bologna per "scroccare" la piazza: vergogna del Pd

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non pago della grassa figura da pulciari rimediata con l'adunata romana del 15 marzo, il fronte dei sindaci Dem sembra aver deciso di non mollare la campagna europeista a scrocco. Campagna che, ricordiamo, prevede che sia il contribuente a pagare tutte le spese peri raduni della “sinistra che conta” lanciati da Michele Serra sulle pagine di Repubblica. Praticamente un girotondo alla portoghese, con fugone al momento di pagare. E neanche il moltiplicarsi delle indagini sul conto del Comune di Roma per i circa 350mila euro spesi dal Campidoglio (dopo la Corte dei Conti, anche la procura di Roma ha aperto un fascicolo) è riuscito a fermare il sindaco diMatteo Lepore, che dopo un periodo di timorosa riflessione, forse dopo aver consultato gli avvocati, ha annunciato che pure gli emiliani potranno gustarsi una giornata di elettrizzanti comizi di Augias e Vecchioni e soci.