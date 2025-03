Vanityfair.it - Il truccatore di Selena Gomez ha sfinito Benny Blanco affinché si facesse sistemare il suo monociglio (e l'ha spuntata)

La cantante e attrice ha raccontato a Drew Barrymore che dietro il nuovo look sopracciglia del futuro maritonon c'è la sua volontà, come in molti credono, bensì quella del suo makeup artist di fiducia Hung Vanngo